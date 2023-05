Mociano Coghe su Trikke Scompiglio in tre batterie

Scompiglio quest’anno si è visto meno a cavallo? Subito smentiti gli addetti ai lavori visto che oggi a Mociano, salvo cambiamenti di monta all’ultimo tuffo, sarà su Bombers, quindi su Aramis King ed infine su Dollaro. Ma ci sono anche altre novità che rilevano in questa giornata di addestramento: Andrea Coighe sarà su Trikke con cui faceva coppia fissa Rocco Betti, infortunatosi al palio di Bomarzo proprio con questo cavallo. Betti si sta riprendendo dall’incidente ma servirà un po’ di tempo per cui adesso c’è Coghe. Su Zaminde ecco ancora Michel Putzu, inossidabile l’accoppiata Mannucci-Reo confesso. Sarà invece Lai, in attesa del rientro di Sebastiano Murtas caduto a Monticiano non riuscendo ad evitare Tale e quale che era scivolato, a montare Anda e bola.

Prima batteria (ore 15.30)

Bombers AA (Bartoletti), Cheremule AA (A.Sanna), Volpino (MUla), Reo confesso (Mannucci), Anda e Bola (Lai), Banzay AA (Puligheddu), Coca AA (Nieddu).

Seconda batteria (ore 16)

Capo Monte Santo AA (Mula), Zaminde (Putzu), Bombolina (Columbu), Zeniata (Carboni), Caronte bello AA (Nieddu), Trikke (Coghe), Balentia AA (Francesconi).

Terza batteria (ore 16.30)

Cuore sauro AA (Turco), Anì de Marchesana (Mannucci), Aramis KIng (Bartoletti), Una per tutti (Lai), Baila (Chiavassa), Bombolo AA (Selvaggia Pianetti), Bolina da Clodia AA (A.Sanna).

Quarta batteria (ore 17)

Chiosa vince AA (Carboni), Ardeglina (Nieddu), Benito baio AA (Coghe), Brivido sardo AA (Puligheddu), Takatursa (Mula), Dollaro AA (Bartoletti), Superchioma AA (Columbu).