Mistero Ivanka: "È stata ospite a Montalcino"

Ivanka Trump è tornata in Toscana? Sì, secondo quanto pubblicato da Montalcinonews, assolutamente no, secondo quanto detto dalla direzione di Borgo Finocchieto, la struttura ricettiva in cui la primogenita del presidente Usa avrebbe soggiornato. "Siamo certi dell’attendibilità della nostra fonte – dicono da Montalcinonews – e confermiamo quanto pubblicato". Forse la smentita da Borgo Finocchieto è dovuta alla tutela della privacy di ospiti importanti ma in visita privata? Sia come sia, non è certo la prima volta che personaggi così in vista scelgono questa parte della provincia per giorno di relax. Ivanka Trump già a maggio 2024 visitò anche la terra del Brunello. A Borgo Finocchieto soggiornarono nel 2017 anche l’ex presidente Obama e consorte.

Andrea Falciani