Misericordia di Montepulciano. Evento in ricordo della piccola Iris

Importante appuntamento della Misericordia di Montepulciano che celebra la propria festa e l’anniversario n.721 di una storia lunga e significativa. L’appuntamento è per domani dalle ore 9.45 con il ritrovo dei partecipanti in Piazza Sant’Agnese con gli automezzi della Misericordia e delle altre associazioni. Alle ore 10 un momento particolarmente atteso con la santa messa a S.Agnese, la benedizione dei mezzi e la presentazione dell’ambulanza acquistata con il progetto "Il desiderio di Iris - nessuno si salva da solo" un mezzo personalizzato con i disegni della bambina e che ha visto tanta gente e associazioni in prima fila, attraverso varie iniziative e donazioni arrivate per esaudire il sogno di un piccolo angelo che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. La giornata proseguirà con il pranzo sociale nella sede della contrada Voltaia con il saluto del presidente Adriano Giuliotti.

L.S.