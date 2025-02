Misericordia. Al via corso per volontari

La Venerabile Arciconfraternita Misericordia di San Gimignano lancia un nuovo appello per partecipare al corso di soccorritore di primo livello-base che comincia da domani, martedì, alle 21,30 nella sede di via San Matteo. Il corso è aperto a tutti e gratuito. In questa prima lezione sono iscritti una dozzina di volontari per prendere confidenza fra le articolate teoriche e pratiche. Tutto è pronto per iniziare la lezione su come salvare una vita. L’obiettivo è diffondere il più possibile la conoscenza del corpo umano, le tecniche per salvare la vita e le modalità d’uso delle attrezzature di base, tra cui i Defibrillatori semiautomatici (DAE) presenti sul territorio e al termine del corso sarà rilasciato uno specifico e particolare attestato di soccorritore. "La data di domani - 11 febbraio - non è stata scelta a caso: è la Giornata del Malato che si celebra per dare risalto a tutte le questioni che riguardano la sanità ed il rapporto con i degenti e gli anziani". Il governatore Giacomo Bassi precisa: "Nel drammatico momento del bisogno, conoscere le tecniche basilari per rianimare una persona risulta spesso decisivo per salvargli la vita. La Misericordia offre a tutti i corsi gratuitamente e, in queste lezioni di primo soccorso, si danno molte indicazioni su come salvare le vite umane. Di come è organizzato il mondo del soccorso, ma soprattutto sapere cosa fare e come agire nel momento del bisogno". Insomma il verbo è questo: "Aiutateci ad Aiutare".

Romano Francardelli