Misercordia di San Gimignano. Domani l’open day: iniziative, check up gratuiti e dimostrazioni

Le pagine della storia e la vita sociale della Misericordia di San Gimignano, con il prezioso certificato di nascita ’anno domini 1792’, sono celebrate in questo sabato nelle piazze del Duomo e delle Erbe, dove la pia istituzione di carità presenta il primo Open Day Mise. Non solo il ricordo del cammino sul passato dell’archivio storico, di quei mezzi di una volta e moderni, ma soprattutto per offrire alla comunità, in questa prima giornata, dei check-up gratuiti da ambulatorio viaggiante per il controllo gratuito della pressione, il test della glicemia, lo screening per verificare la presenza del virus dell’epatite C. Saranno distribuiti alcuni flaconcini di gel disinfettante per le mani di alta qualità.

"Faremo formazione a tutti sotto la loggia del Podestà o del teatro – spiega il volontario e governatore Giacomo Bassi –, sarà allestita l’aula di come imparare per salvare vite umane, come si trattano le emorragie, le tecniche di disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino e come si usa un defibrillatore semiautomatico salvavita".

Lezioni seguite nei giorni successivi nella sede dell’associazione, con a fianco anche il gazebo dei donatori di ’Sange Fratres’ per quel delicato impegno nel donare sangue che vuol dire donare la vita. Inoltre, aggiunge Bassi, "grazie al contributo delle associazioni consorelle della provincia di Siena, in piazza Erbe sarà tenuta una dimostrazione di come le Misericordie sono attrezzate per intervenire in situazioni di Protezione civile, con una prova in diretta degli splendidi cani da ricerca che si esibiranno in un ritrovamento simulato".

Ricorda Giacomo Bassi e rinnova l’appello per la nuova ambulanza del 118 perché questa giornata "sarà anche l’occasione, per quei cittadini che lo vorranno, di consegnare il proprio contributo per l’acquisto della nuova ambulanza di emergenza, grazie alla raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere i 100mila euro per il nuovo mezzo di emergenza, dotato di tutti i più avanzati elettromedicali salvavita. La raccolta – conclude Bassi – si concluderà nel mese di gennaio 2025 e sarà preceduta da diverse iniziativa per questa importante sottoscrizione". Informazioni Mise Sangi tel 0577-940367.