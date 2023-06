Minniti: "Cavalli in forma, anche i più ambiti"

"Un bilancio della stagione? Molto positivo. Partiti dagli oltre 150 cavalli di marzo, dopo averli visti tutti, faremo un sunto di quelli che sono riusciti a completare il percorso del Protocollo. Però devo dire che c’è un gruppo di cavalli importante", esordisce il veterinario comunale Carlo Alberto Minniti concluse ieri le ultime batterie di addestramento. "Ci sono vecchie conoscenze e altre più recenti, dello scorso anno, in ottima forma. Alcuni soggetti hanno già partecipato ad altri eventi fuori Siena. C’è un buon futuro sul fronte dei cavalli a disposizione della Festa", sottolinea.

"Il Protocollo serve per valutare la progressione del lavoro dei mezzosangue – osserva – ma non è solo a questo che si attengono i preparatori. L’allenamento è costante, abbiamo visto dei bei movimenti e cavalli pronti". I proprietari hanno rispettato le indicazioni date? "A grandi linee sì, sono stati abbastanza ligi. Il penultimo lavoro a Mociano, nonostante la pioggia, volevano continuare", osserva. C’è chi, a margine, fra fantini e allenatori evidenzia che c’è stata una grande collaborazione, nel rispetto dei ruoli. "Abbiamo deciso questa linea, la portiamo avanti e cerchiamo di fare del nostro meglio. Poi tutto è perfettibile".

Se si chiede infine una valutazione sulle piste Minniti ribatte: "Nelle varie giornate di lavoro sono state ben preparate nonostante il maltempo dell’ultimo scorcio di stagione. Ben curate e i fondi soddisfacenti, anche sentendo fantini e e proprietari", dice. Adesso attende i veterinari

la riunione del 15 giugno in Comune per sentire i suggerimenti dei capitani in merito all’eventuale esclusione di nomi dalla previsita perché non ritenuti utili per il 2 luglio. "Potrebbero essere eliminati,

il parere non vincolante dei capitani c’è, noi ne terremo conto. Chiaramente viene data voce anche a loro e poi tireremo la riga", conclude Minniti.

La.Valde.