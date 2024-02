Minervini entra in Commissione Antimafia. Nuovo incarico per l’esperto senese

Paride Minervini (foto) ha giurato giovedì nella Commissione parlamentare Antimafia, dove è stato nominato come consulente, in quanto esperto balistico ed esplosivista. L’esperto senese ormai è di casa in Parlamento: è infatti consulente sia della Commissione Uranio, sia di quella sulla morte di Aldo Moro, inoltre è stato chiamato anche in quella sulle Morti bianche e sulla Moby Prince. In questo caso è stata richiesta la sua esperienza dal presidente della Commissione alla Camera, Chiara Colosimo, per indagare sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Minervini, ufficiale superiore dei Paracadutisti e perito balistico, risulta tra i maggiori esperti nel campo della balistica e delle esplosioni, con il suo laboratorio di analisi in Pian dei Mori, a Sovicille. Con il recente incarico, i suoi lavori sono presenti, in totale in otto commissioni parlamentari d’inchiesta, inoltre Il professionista senese è consulente e perito balistico: dal 2000 ha svolto numerosi incarichi relativi a omicidi, detenzione illegale e alterazione di armi ed esplosivi, incidenti di caccia, incidenti con fuochi pirotecnici ed esplosivi da guerra, ricerca e messa in sicurezza di ordigni bellici.