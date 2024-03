’Mimosse dal cuore’ per la ricerca

Le palestre di Siena di nuovo insieme per un evento di beneficenza. ’Mimosse dal cuore’, questo l’appuntamento organizzato per la Festa della donna. Un’intera giornata con lezioni di attività motoria a Le Volte di Vico Bello. Un’idea che vuole confermare il grande successo ottenuto poche settimane fa dall’evento Palestrette, giornata che ha raccolto 4.785 euro per le zone alluvionate della Toscana. L’appuntamento dell’8 marzo è invece rivolto alla Fondazione Veronesi per la ricerca sul cancro femminile. "Ringrazio chi ha partecipato e sostenuto il primo evento – afferma Monica Valacchi di Palestra President –. Visto il successo abbiamo deciso di non fermarci, organizzando un altro appuntamento in collaborazione con la Fondazione Veronesi. Il programma prevede attività motoria per l’intera giornata con lezioni dalle 8,30 alle 17,30. L’iniziativa è aperta a tutti, basterà portare il tappetino. Alla fine sarà offerto un aperitivo da Conad di Fontebecci. Diversi infatti anche gli sponsor che ci sostengono: Castello di Fonterutoli, E20 Toscani, Ricci ottica, Maori Group, Forno Pellegrino, Centrofarc e Grafiche Pistolesi, oltre ovviamente a Le Volte di Vico Bello che ci ospita".

Le palestre partecipanti sono President, Gymnica 2000, Fuori Asse, SiMove studio, The Lab. Inoltre due lezioni saranno svolte da Elisabetta Cinelli, Federazione Italiana Fitness. L’evento vuole sostenere la Fondazione Veronesi: "Sono mesi che ci pensiamo quindi sono molto contenta – spiega Laura Ceccarelli referente provinciale Fondazione Veronesi –. La donazione è libera, ognuno può dare ciò che vuole. Si può partecipare donando attraverso il link presente nelle locandine, nelle palestre o direttamente il giorno dell’evento. Deve essere una giornata di festa dove si fa qualcosa che veramente serve. A ospitare l’intera giornata di lezioni, la villa Di Agostino Anselmi Zondadari, Le Volte di Vico Bello. "Quando mi hanno chiesto di utilizzare i miei spazi ho subito aderito – spiega – data la nostra solita disponibiità verso la beneficenza".

Veronica Costa