Mimma Nocelli e la sua galleria d’arte

Cinema, televisione, moda, arte. La vita di Mimma Nocelli è stata un continuo attraversare mondi. Oggi vive a Cetona, dove nel 2024 ha aperto una galleria d’arte, la “Minoc Gallery”. Un nuovo capitolo dopo una carriera accanto a Renzo Arbore, Ettore Scola, Paolo Villaggio e Fabrizio De André. Mimma ha sempre seguito la sua strada anche quando significava sfidare le convenzioni. Da ragazza si ribellò al padre per frequentare il liceo artistico a Roma, studiando con maestri come Giulio Turcato. Il suo primo lavoro fu in una galleria d’arte. Poi la moda, dopo l’incontro con i fratelli Cassini, la portò a Milano e poco dopo era di nuovo a Roma, immersa nel cinema e circondata da registi e attori. Paolo Villaggio divenne il suo più grande amico. Un annuncio sulle prime emittenti private la spinse verso la televisione. Iniziò con le interviste, entrò in contatto con il mondo dello spettacolo e arrivò la chiamata della Rai. “L’altra domenica” di Arbore divenne la sua palestra creativa. L’incontro con Scola segnò una nuova svolta. Si dedicò alla regia realizzando reportage e documentari tra Sud America e Africa. Lavorò a grandi produzioni televisive tra cui “Piacere Raiuno”. L’ultima grande regia fu il concerto di De André al Teatro Brancaccio, un evento che sarebbe entrato nella storia. Dopo una vita frenetica tra set e palinsesti la scelta di trasferirsi in Toscana. Cetona era stata per anni un rifugio nei fine settimana, scoperto grazie agli amici Philippe Leroy e la compagna. Il legame con il borgo si è rafforzato fino a diventare casa. Dopo il Covid Mimma ha chiuso la sua abitazione romana e si è stabilita definitivamente qui. "Cetona è piena di fermento e voglio farne parte", dice l’artista. Dopo aver attraversato la moda, il cinema e la televisione oggi Mimma è tornata alle origini. All’arte. Ma sempre con la stessa regia. Quella della sua vita.

Stefano Magi