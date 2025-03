Migliaia di tulipani nelle Crete. Natura, concerti e perfino yoga

Quando si dice che le buone idee pagano sempre, nelle Crete si pensa al debordante successo nel 2024 dell’iniziativa Tulipani nelle Crete, nata dalla passione di una giovane coppia di Asciano, in primis Laura Croci e il suo compagno Francesco Cini che hanno fatto venire dai Paesi Bassi circa 80mila bulbi di tulipano di venti diverse varietà e li hanno seminati nelle Crete. Un tripudio di colori che non ha mancato l’anno scorso di richiamere in circa 20 giorni, centinaia di appassionati e curiosi. "Tanto, tantissimo lavoro per venti giorni all’anno, il periodo dell’esplosione della fiornitura – esordisce Laura –; su questa iniziativa incombe sempre l’incognita meteo, in grado di giocare brutti scherzi. L’anno scorso la fioritura è durata dal 24 marzo al 21 aprile. Quest’anno invece le piogge abbondanti seguite da giornate soleggiate hanno anticipato i tempi. Abbiamo cominciato il 20 marzo e credo che il tutto si concluderà il 13 aprile". L’estrema suggestività dell’ambientazione e il contrasto fra i colori sgargianti dei tulipani e lo sfondo di argilla, ha incoraggiato i due promotori a sfruttare questo ambiente per farne una splendida cornice per iniziative parallele di estremo pregio. "Sabato mattina ci sarà una sessione di Yoga con Chiara Mattei – spiega Francesco – poi domenica 30 marzo un concerto di arpa a cura della filarmonica Giacomo Puccini di Monteroni d’Arbia con Irene Betti". E ancora questa associazione da brividi "Crete-Tulipani-musica classica" vedrà domenica 6 aprile un concerto di viola, flauto traverso e chitarra con i LostInFolk Trio, e ancora il 13 aprile gran finale con un concerto del violino di Leonardo Ricci e il violoncello di Rebecca Ciogli. Alla base di questa iniziativa rimane sempre la possibilità di stare a contatto con la natura e il paesaggio.

I bulbi sono stati oggetto di una apposita valutazione da parte di Laura, la quale ha sempre avuto una passione speciale per i fiori. "I bulbi acquistati in Olanda - spiega - sono stati suddivisi nella fattispecie in fioritura precoce, media e tardiva, proprio al fine di prolungare il più possibile questa indescrivibile emozione". Ma non sarà solo bulbi, musica e yoga. Laura e Francesco hanno pensato proprio a tutto. All’ingresso del campo sarà disponibile un punto ristoro Olmastrot, rigorosamente ancorato alle specialità del territorio. L’ingresso è fissato a 8 euro per gli adulti con 4 tulipani omaggio. I bambini da 6 a 12 anni pagano 5 con tre tulipani in omaggio. Ingresso gratuito al di sotto dei 6 anni.

Rosario Simone