Microcredito di solidarietà Erogati 158 prestiti per 570mila euro

L’Assemblea dei soci del Microcredito di Solidarietà, guidata dal presidente Giorgio Pernici e dal direttore generale Camillo Latto, ha approvato il bilancio d’esercizio 2022. La società, di cui Banca MPS è cofondatore con una quota del 40%, ha chiuso in pareggio con un utile di 412,96 euro.

"E’ stato un anno caratterizzato da avvenimenti straordinari negativi – ha commentato Giorgio Pernici -, che hanno portato ad un allargamento dell’area della povertà e delle diseguaglianze sociali, al lavoro precario, alla rimodulazione dei consumi, al ricorso alla cassa integrazione".

In questo scenario, il Microcredito di Solidarietà ha portato avanti attraverso i 46 centri di ascolto nelle province di Siena, Grosseto, Arezzo e Massa Carrara, la propria azione di accesso al credito di soggetti che non rientrano nei canali bancari: ha erogato 158 prestiti a fronte di 217 richieste, per un totale di 568.690 euro, di cui 151 destinati al microcredito sociale per 520.200 euro (il 91,5% del totale) e 7 al microcredito produttivo per 48.490 euro.

Il volume degli impieghi ha fatto segnare una leggera contrazione rispetto all’esercizio precedente (- 1,6%), mentre in merito al taglio medio dei prestiti si registra una sostanziale stabilità per il microcredito sociale (3.600 euro) e incremento per quello produttivo (6.900 euro).

Per quanto riguarda le motivazioni delle domande, per il microcredito sociale prevale la richiesta di ’ripristino liquidità’. L’esame della distribuzione dei richiedenti dice che la maggioranza è nella fascia fra 31 e 55 anni (più del 50%); in aumento le domande presentate da anziani (dal 25% al 33,6%). Confermata la predominanza del genere maschile sul femminile; superiori le domande presentate da italiani rispetto agli stranieri. Il maggior numero di richieste viene da senesi. La società infine ha potuto beneficiare di un contributo straordinario di 50mila euro da Fondazione MPS.

