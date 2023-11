Michelin, conferme e novità. Arnolfo conserva due stelle. Premio speciale a Trovato

Nove ristoranti stellati in tutta la provincia - e solo in provincia, nessuno nel capoluogo - con due nuovi ingressi, un prestigioso riconoscimento per Gaetano Trovato, chef e proprietario di Arnolfo a Colle Val d’Elsa, l’unico a essere approdato alla doppia stella. Ogni anno la guida Michelin regala attese e curiosità, per una fotografia della ristorazione di alto livello in tutta Italia. In tutto sono 395 i locali in Italia che hanno ottenuto le stelle: 13 ne hanno tre, 40 ne hanno due, 342 una. In provincia di Siena il più titolato è Arnolfo a Colle Val d’Elsa, con due stelle. Una stella va a L’Asinello, Il Visibilio (nuovo ingresso) e Poggio Rosso a Castelnuovo Berardenga, Il Pievano a Gaiole in Chianti, Campo del Drago e La Sala dei Grappoli a Montalcino, Osmosi a Montepulciano (nuovo ingresso), Linfa a San Gimignano.

Gaetano Trovato ha conservato le due stelle e conquistato il più prestigioso degli special awards ad personam, il Mentor Chef, con una motivazione da brividi: "Uno dei più grandi scopritori di talenti: in 40 anni di attività, è parte integrante della storia della cucina italiana, che continua a vivere nei piatti di tanti suoi discepoli".

Ottengono per la prima volta la stella Michelin due locali in provincia: i ’macaron’ vanno a decorare le giacche bianche di Mirko Marcelli dell’Osmosi di Villa Svetoni a Montepulciano e di Giuseppe Iannotti – vecchia conoscenza del popolo Michelin – del Visibilio al The Club House di Castelnuovo Berardenga. E così Castelnuovo mantiene questo suo singolare primato di piccolo comune stellato. Ne ha tre, o meglio ne conserva tre perché ha perso la trentennale stella La Bottega del Trenta di Hélène Stoquelet e Nadia Mongiat.

Altri due riconoscimenti nel Senese, uno dei quali ancora a Gaetano Trovato di Arnolfo che ha ottenuto il Premio Passion Dessert 2024. Il Saporium di Chiusdino è invece uno dei tredici ristoranti insigniti per la prima volta della stelle verdi (in tutto sono 58 in Italia), un riconoscimento che denota l’impegno per la sostenibilità sia in chiave economica che sociale e ambientale.