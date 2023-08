Per Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones vacanze in Valdorcia tra shopping e Brunello

Montalcino, 9 agosto 2023 – La coppia del cinema più bella e famosa in vacanza a Montalcino tra relax, tour nel centro storico e Brunello a tavola. La dolce estate tutta italiana di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones ha fatto tappa anche a Montalcino come riportato dal sito Montalcinonews.com.

La coppia nei giorni precedenti era stata vista in vacanza a Portofino e Capri e il loro viaggio è poi proseguito in una delle perle della Valdorcia, Montalcino, meta in passato già scelta da Obama così come da altre star del mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo.

Secondo indiscrezioni riportate da Montalcinonews.com, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno alloggiato a Castiglion del Bosco. Belli, eleganti, stilosi, impossibile non riconoscere la coppia in un centro piccolo come Montalcino ma i due, insieme agli amici, non si sono fatti mancare un giro nella parte antica del paese. Michael Douglas si è concesso una birra rinfrescante in Fiaschetteria, locale inserito nella Guida Locali Storici d’Italia creato nel 1888 da Ferruccio Biondi Santi, il padre del Brunello.

Una caffetteria in stile Liberty, in piazza del Popolo, che negli anni ha ospitato un numero indefinito di vip, compreso l’attuale re del Regno Unito, Carlo III.

Non è mancato lo shopping con Catherine Zeta-Jones che è entrata al negozio ’Montalcino 564’, sempre nel centro storico, uscendo con delle tovaglie di lino acquistate. Dopo l’aperitivo Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si sono spostati fuori dalle mura per fermarsi, insieme a un gruppo di amici, a mangiare al ’Boccon di Vino’, rinomato locale di Montalcino. Il menù? Classico. Dalla carabaccia (una zuppa di cipolle tra i cavalli di battaglia del ristorante) agli gnocchi fino al baccalà. E in mezzo alla tavola non poteva mancare dell’ottimo Brunello di Montalcino.

«Sono stati meravigliosi, di una eleganza e di una cordialità unica – ha detto Marina Fiorani del ’Boccon di Vino’ a Montalcinonews.com – avevano prenotato e siamo davvero felici di averli ospitati". La grande eleganza ed educazione delle due star sono state due caratteristiche riscontrate da chiunque li abbia incrociati a Montalcino. Due Oscar per Douglas, uno per Catherine Zeta-Jones, attori in film che hanno fatto la storia del cinema. Ma oltre ai premi c’è un grande amore che il pubblico nutre da anni per loro. A Montalcino in questi giorni non si è parlato d’altro, con il paese felice e orgoglioso di ospitare due star internazionali di questo livello.