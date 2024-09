“Mi avete curato con tanto amore”, operato a 86 anni dona un quadro all’ospedale di Siena

Siena, 12 settembre 2024 – Un dono per ringraziare lo staff medico e il personale che lo ha curato e accudito. È quello fatto dall’86enne Mauro Sensi alla Chirurgia toracica dell’Aou Senese. “Ho lasciato qui un pezzo di me stesso: ne è valsa la pena. Mi rendo conto di quanto amore e supporto ho ricevuto da tutti voi. A ogni chiamata una pronta risposta. Di giorno, di notte. Emozione unica aver vissuto qui, dall’oscurità alla luce. Da oggi sicuramente saprò dare di più. È colpa vostra vero? Ricordo i vostri volti. Che belli! E anche i vostri nomi. Vi abbraccio tutti insieme e vi ringrazio con tutto il mio cuore”. È questo il messaggio che compare a margine del quadro donato da Mauro Sensi alla Chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Piero Paladini. Il signor Sensi, 86 anni, ha dovuto subire nei mesi scorsi un’operazione chirurgica e, successivamente, un periodo di degenza in reparto che si è protratto un po’ più a lungo del previsto. Durante il suo ricovero il paziente ha sviluppato un profondo senso di affetto nei confronti dei professionisti che ha incontrato, tanto da volerlo tradurre nel dono di un’opera d’arte: un quadro raffigurante due alberi polmonari, prima secchi e poi in fiore. “Fa piacere ricevere questi attestati di gratitudine – ha commentato il professor Paladini che ha ricevuto il dono da parte del signor sensi insieme a Rodrigo Lopez Pollan, coordinatore infermieristico -. È un riconoscimento a tutti noi e, più in generale, a tutto l’ospedale. Con l’auspicio che sempre più pazienti possano trovare una risposta empatica e umana, e non solamente tecnico-professionale, alle loro esigenze di cura”. Maurizio Costanzo