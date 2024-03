’Mettici la mano’ Maione e Bambinella in scena, spin off di De Giovanni

Ai Rinnovati arriva una storia ispirata alla saga de ‘Il commissario Ricciardi’. Per il penultimo appuntamento in cartellone, la stagione ‘Metaversi’ si affida infatti a ‘Mettici la mano’, la nuova inedita commedia di Maurizio de Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra, per regia di Alessandro D’Alatri, in scena stasera e domani alle 21 e domenica alle 17.

Il progetto nasce quasi come uno spin off della saga de ‘Il commissario Ricciardi’ di de Giovanni. In una Napoli devastata dalle conseguenze del nazifascismo, martoriata dai bombardamenti, il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella si raccontano al pubblico. "Dopo la lunga stagione dei teatri chiusi - sostiene il regista Alessandro D’Alatri - è una gioia poter annunciare il mio ritorno sulle tavole del palcoscenico. Un ritorno che segna anche una continuità artistica inedita per me. Questo nuovo progetto nasce come una costola della saga de ‘Il commissario Ricciardi’, dopo il successo della serie televisiva a cui ho lavorato. Dalla straordinaria e immaginifica penna di Maurizio de Giovanni, due tra i volti più colorati si staccheranno dalle vicende del filone corale del Commissario e torneranno a raccontarsi con il pubblico, ma questa volta dal vivo. Due figure che non fatico a descrivere come ‘maschere’, unici tra i personaggi dei romanzi a indossare un costume: uno con il rigore della divisa e l’altro con la leggerezza della femminilità travestita".

L’ultimo appuntamento della stagione teatrale dei Rinnovati, l’ultima sotto la direzione artistica di Alessandro Benvenuti, andrà in scena dal 5 al 7 aprile. Sarà Teresa Mannino con ‘Il giaguaro mi guarda storto’ a concludere la stagione, dopo la quale si aprirà per i Teatri di Siena il nuovo corso sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, che presto rivelerà i primi dettagli sulla prossima stagione.

Riccardo Bruni