Meteo, fa freddo e così il Comune di Siena proroga l'accensione degli impianti termici

Siena, 20 aprile 2024 – La sindaca di Siena Nicoletta Fabio ha firmato oggi l'ordinanza per la proroga dell'accensione degli impianti termici a far data dal 15 aprile 2024 e sino a tutto il 30 aprile 2024 negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di sei ore al giorno, liberamente articolabili nell'arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'articolo 3 del Dpr numero 74 del 2013 ('Valori massimi della temperatura ambiente’). L'atto è stato firmato ritenuto che, ad oggi, ricorrono le condizioni climatiche per permettere la proroga dell'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati del Comune di Siena.