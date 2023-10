Mercato nel Campo. Via alle domande per partecipare

Il 2 e 3 dicembre prossimi torna il Mercato nel Campo. La XVI edizione, sempre in Piazza del Campo, vedrà protagonisti l’artigianato e l’agroalimentare per una due giorni in cui toccare con mano le eccellenze senesi, toscane e nazionali. I commercianti interessati a partecipare hanno tempo fino al 9 ottobre per presentare la domanda. Le norme sono pubblicate sul sito del Comune, insieme alla scheda di adesione e un facsimile della lettera, da inviare ad una delle seguenti associazioni di categoria. La selezione non tiene conto di eventuali partecipazioni ad edizioni precedenti.