Mercato nel Campo. Domande da presentare entro il 7 ottobre

Al via le domande di partecipazione al Mercato nel Campo, da presentare entro il 7 ottobre. Il Comune ha approvato le ’Norme per la partecipazione al Mercato nel Campo del 6, 7 e 8 dicembre’. Le norme disciplinano la partecipazione e lo svolgimento del Mercato nel Campo: l’edizione 2024 avrà come tema ’Toscano tipico’ e l’organizzazione e la gestione sono affidate al Cat di Confcommercio Siena. La ripartizione delle tipologie di espositori, alla luce delle precedenti esperienze, dovrà prevedere il 61 per cento circa dei posteggi totali riservati al settore alimentare e il 39 per cento circa al settore non alimentare.