"Mercato immobiliare senese: dati 2023 in calo, necessarie riforme per locazioni e bonus ristrutturazioni"

Il collegio senese Fiaip, la Federazione degli agenti immobiliari Professionali, presenta una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare provinciale nel 2023, fornendo dati e statistiche sia a livello generale che per ogni singolo comune. I dati che emergono dal Centro studi Fiaip, a seguito del monitoraggio dell’andamento del mercato immobiliare in Toscana, mostrano che nel 2023 il numero di compravendite ha registrato una flessione rispetto all’anno precedente, un risultato migliore se parametrato al 2021, evidenziando come restino indispensabili riforme per locazioni e bonus ristrutturazioni. La conferenza stampa di presentazione dell’osservatorio immobiliare Fiaip Monitora si terrà stamani nella sede di Confindustria, con gli interventi della presidente Fiaip Siena-Arezzo Ramona Valceanu e gli agenti immobiliari che hanno collaborato.