’Mercatino di Pasqua’. Posti ridotti da 26 a 10. Niente in piazza Matteotti

Il numero dei posteggi previsti per il ’Mercatino di Pasqua’ sarà ridotto da 26 a 10 per l’edizione 2025. "I posteggi in piazza Matteotti – spiega l’assessore Vanna Giunti – saranno eliminati. I dieci spazi previsti in viale XXV aprile e piazza Gramsci sono ampiamente sufficienti a contenere gli attuali 8 concessionari, con ulteriori due posteggi a disposizione. Inoltre, per consentire il recupero delle giornate non lavorate per la concomitanza con le partite del Siena calcio del 30 marzo e 21 aprile, il termine della fiera sarà prorogato al 23 aprile. I due titolari di concessione di posteggio in piazza Matteotti saranno collocati in viale XXV aprile".