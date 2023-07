Mercatino del Palio a Siena: "Serve un altro nome"

Dopo le polemiche in merito alla sua denominazione, il mercatino del Palio tornerà a Siena dal 1° al 20 agosto. Non una novità quella delle bancarelle che effettivamente poco hanno a che fare con la Festa, se non la coincidenza periodica con la carriera dell’Assunta, che prenderanno il loro abituale posto in zona Prosperino e Piazza Gramsci e la cui durata è stata prorogata di 5 giorni da una delibera della Giunta. "Parliamo di un regolamento che prevede le bancarelle e che viene applicato da tanti anni – ha commentato Vanna Giunti, assessore a Turismo e Commercio -, dal 2013 in questa veste. C’è stata la necessità di fare delle modifiche alle giornate che normalmente sono attribuite e per questo è intervenuta la delibera. Il regolamento prevede che in quell’area di marciapiede molto ampia ci siano delle bancarelle. La delibera rinnova il regolamento non in via eccezionale, prevedendo l’allungamento di 5 giorni, mentre il periodo successivo è stato semplicemente posticipato sempre di 5 giorni.

Il nome ‘mercatino del Palio’ è attribuito da regolamento, la nostra intenzione è quello di cambiarlo. Per ora ne abbiamo parlato solo informalmente, ma andremo nella direzione del cambiamento e di una denominazione più consona". Effettivamente mercatino del Palio è un nome troppo altisonante per bancarelle di quel genere.