"Mensa Bandini. Serve subito una soluzione"

"La riunione fissata per il 2 maggio tra il governatore della Toscana Giani e i rettori delle due Università di Siena Di Pietra e Montanari, sia un punto di partenza per ridisegnare con criterio gli essenziali servizi mensa per gli studenti". E’ l’invito che rivolge Anna Paris (foto), consigliera regionale Pd, ai partecipanti all’incontro richiesto dai rappresentanti dei due atenei all’indomani della decisione del Comune di non autorizzare la ristrutturazione a uso mensa dei locali di via Bandini di proprietà del Dsu.

"Nonostante le soluzioni tampone attuate dal Diritto allo studio universitario – prosegue Paris –, è certo che debba essere individuata una nuova sede di grandi dimensioni che risponda alla richiesta delle centinaia di studenti che hanno la necessità di consumare i pasti sia a pranzo che a cena e al tempo stesso seguire i corsi dell’indirizzo universitario prescelto. E’ quindi essenziale trovare un luogo idoneo a soddisfare queste due finalità". E ancora: "Ho sentito ventilare l’ipotesi di realizzare la mensa in viale Sardegna, una zona non facile da raggiungere per chi frequenta i corsi nei presidi universitari situati nel centro storico – continua Paris –. Chi conosce quest’area fuori dal centro storico, sa bene che logisticamente una mensa lì potrebbe risolvere solo in parte il problema, diventando un punto di riferimento per gli iscritti all’Università per Stranieri, ma non certo per gli altri". Infine la conclusione: "Auspico che tutte le istituzioni cittadine collaborino con il Dsu per individuare la soluzione che discenda dalla migliore ponderazione degli aspetti urbanistici, logistici, viari e non ultimi economici, ma soprattutto che sia in grado di dare una risposta a un bisogno che riguarda in primis gli studenti e poi tutta la città".