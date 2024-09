Mens Sana, via agli abbonamenti: "Vogliamo crescere ancora"

La ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball ha presentato la campagna abbonamenti dal titolo ’Insieme siamo cresciuti, vogliamo crescere ancora’. Due concetti chiari e orientati al futuro: l’obiettivo è crescere ancora, appunto, sia in termini di risultati sportivi che di appassionati al seguito. La società, in accordo con l’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’ e con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del pubblico, propone diverse tipologie di abbonamento, ricordando che la formula del campionato prevede un totale di 17 partite casalinghe, 11 nella prima fase e 6 nella seconda fase.

La novità di quest’anno è rappresentata anche dall’iniziativa ‘Carrefour ti regala l’abbonamento’: grazie ai supermercati Carrefour della rete Etruria Retail da anni al fianco della Mens Sana Basketball, i tifosi biancoverdi avranno infatti la possibilità di fruire di un rimborso di 120 euro in buoni sconto quindicinali spendibili presso otto punti vendita di Siena e provincia. Maggiori informazioni sono reperibili sui canali social del club di Viale Sclavo. "Con l’ammissione al campionato di B Interregionale, la società ha ritenuto opportuno offrire a tutti i propri sostenitori e sostenitrici diverse formule di abbonamento - commenta il presidente Francesco Frati - in modo da soddisfare esigenze diverse. Tra queste, spicca la possibilità di riservare il proprio posto per l’intera durata della stagione a fronte di un costo superiore, formula che ha anche l’obiettivo di contribuire a sostenere l’attività della società. Speciali condizioni sono inoltre offerte ai più giovani e a tutti i ragazzi e le ragazze che seguiranno le partite dalla curva". "Un ringraziamento particolare va a Carrefour - aggiunge Frati -, nostro affezionato partner commerciale, che, con la formula di sconti prevista nei propri punti vendita, di fatto ripaga tutti i nostri abbonati e le nostre abbonate del costo-base della tessera".

Il presidente parla poi di obbiettivi numerici e di palasport. "Lunedì prossimo potremmo tornare in pieno possesso del campo centrale. Così ci ha assicurato il Comune. Lo scorso anno abbiamo fatto 350 tessere: vogliamo certamente, come dice il nostro slogan, incrementare questo numero". "Rinnoviamo con piacere la partnership con Mens Sana Basketball - afferma poi Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail - e vogliamo consolidare un legame che, come azienda nata e radicata sul territorio, ci vede da molti anni al fianco di una realtà sportiva così importante e storica per Siena".

"Grazie all’iniziativa ‘Carrefour ti regala l’abbonamento’ - chiude-, vogliamo dare un contributo concreto ai sostenitori della Mens Sana dando loro l’opportunità di scegliere i nostri punti vendita e di condividere i nostri valori, con l’obiettivo comune di sostenere la loro passione per i colori biancoverdi".

Guido De Leo