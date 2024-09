Mens Sana, sfida probante. A San Miniato i biancoverdi cedono all’Etrusca 102-84

SAN MINIATO

102

MENS SANA

84

MENS SANA: Tilli 2, Ragusa 5, Pucci 10, Prosek 14, Masini 3, Belli 13, Marrucci 11, Sabia 6, Tognazzi 20.

Parziali: 31-23; 52-45; 78-69

SAN MINIATO - Seconda amichevole pre campionato della ‘Note di Siena’ Mens Sana, ieri di scena a San Miniato contro l’Etrusca Basket, formazioni di B Interregionale e quindi prossimo avversario dei biancoverdi in regular season e nella quale gioca l’ex mensanino Menconi, play visto per due stagioni in viale Sclavo tra il 2021 e il 2023. La gara è stata più probante di quella di qualche giorno prima a Colle Val d’Elsa vista l’esperienza e la fisicità dei pisani, da anni a questo livello. Già nel primo parziale i padroni di casa fanno infatti la voce grossa e toccano gli otto punti di margine complice qualche errore della formazione di Betti (priva dell’esterno Neri, fermato da un affaticamento e ancora di Pannini) soprattutto in attacco.

Nel secondo quarto la sfida, che comunque vede resettare il punteggio ogni 10 minuti, è più equilibrata e Prosek e compagni tengono meglio in difesa chiudendo sotto di 7 punti a metà gara. Una sorta di equilibrio sopravvive anche nel terzo parziale che però alla fine viene chiuso con due punti di vantaggio da San Miniato, che così nel computo globale si porta sul +9 al 30’. Nell’ultimo parziale il margine per i padroni di casa si amplia, complici dei quintetti sperimentali da parte senese, e la sfida va in archivio col +18 per Etrusca Basket. La squadra adesso avrà qualche ora di riposo prima di tornare in campo e prepararsi alla terza amichevole, mercoledì alle 20 sul parquet dell’Olimpia Legnaia, altro un team di serie B Interregionale. Una settimana più tardi nuovo scrimmage stavolta sul parquet della Abc Castelfiorentino (alle 20). L’ultimo impegno di preseason per Pannini e compagni sarà in viale Sclavo contro Agliana il 21 settembre alle 18,30.

Da domani intanto inizia la campagna abbonamenti ’Insieme siamo cresciuti, vogliamo crescere ancora’. I tipi di abbonamento: Premium (con possibilità di scegliere il proprio posto) al costo di 160 euro, Intero (senza posto assegnato) 120 euro, Curva (‘settorino’) 100 euro e Ridotto (16-23 anni, senza posto assegnato) a 70 euro.

Guido De Leo