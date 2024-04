Mens Sana, il calendario con San Vincenzo

Archiviata con l’indolore sconfitta di Sansepolcro la poule promozione, la Mens Sana adesso può concentrarsi sui playoff che prenderanno il via domenica alle 18 al PalaEstra contro San Vincenzo. Sono ufficiali le date delle semifinali: gara2 è prevista per mercoledì 24 alle 20, gara3, la prima in provincia di Livorno, si giocherà domenica 28 aprile alle 18. L’eventuale gara4, sempre sul parquet di San Vincenzo, mercoledì 1 maggio alle 21,15 mentre l’eventuale e a quel punto decisiva gara5, di nuovo in viale Sclavo domenica 5 maggio alle 18. Eventuali modifiche potranno essere apportate in base al calendario dei playoff della Emma Villas Volley, che qualora andasse in finale e incontrasse Ravenna e non Grottazzolina, ad esempio, giocherebbe al PalaEstra gara1 domenica. Oggi in ogni caso inizia la preparazione.