Mens Sana Domani "sgambata" a Colle. Betti: "Piccoli passi utili per crescere"

Dopo una prima settimana di lavoro alla palestra Lambardi di Colonna San Marco la Mens Sana è pronta a ripartire. "E’ stata una bella settimana di lavoro - ha detto coach Betti (in foto) -. La prima è sempre un po’ particolare, si pensa soprattutto al lavoro dal punto di vista fisico. Tutto procede regolarmente e ho visto bene anche i ragazzi nuovi che conoscevo meno". Poi sulle amichevoli. "Domani sera (alle 20) siamo a Colle per una prima sgambata che ci permetterà di prepararci al secondo test in pochi giorni, visto che sabato saremo a San Miniato. Tutti piccoli passi utili per crescere sotto gli aspetti tattici e fisici oltre che di conoscenza reciproca. Percepiamo l’entusiasmo della gente e fa grande piacere. Un motivo per lavorare ancora meglio".