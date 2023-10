Memorie difensive entro il 16 a Siena: polemiche sui social

Adesso inizia il conto alla rovescia. Gli accusati hanno sette giorni di tempo per le discolpe o memorie a discarico che dir si voglia. Entro lunedì 16 andranno depositate. E solo alla luce degli scritti difensivi l’assessore delegato valuterà se archiviare l’addebito o proporre una sanzione. Una volta ricevuta, fantini e Contrade avranno come ultima carta da giocare l’appello alla giunta comunale con memorie difensive ed eventuali "allegazioni probatorie". Giunta che, senza la partecipazione di Giuseppe Giordano, emetterà il verdetto al massimo entro il 30 novembre.

Per quanto riguarda le pendenze in essere, la Torre ha una censura, la Chiocciola e la Tartuca una deplorazione a testa, mentre Tittia ha soltanto una diffida rimediata l’anno scorso per Provenzano, Scompiglio e Grandine sarebbero ’puliti’.

Non sono mancate subito dopo la pubblicazione degli addebiti le polemiche sui social, soprattutto fra i senesi amareggiati per le possibili sanzioni legate al comportamento delle avversarie fra i canapi, Chiocciola e Tartuca. Si lamenta di non poter più fare nulla per ’interpretare’ la rivalità. Troppi paletti insomma.