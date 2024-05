Memorial per Yara. Ricordo ancora vivo

Ci sono almeno due motivi di grande rimpianto che accompagnano il Memorial "Yara Gattavecchi", in programma oggi, dalle 16, allo Stadio Bonelli di Montepulciano. Uno si legge nella stessa intitolazione della manifestazione, dedicata alla studentessa di 16 anni tragicamente scomparsa, in un incidente dalla dinamica incredibile ma, purtroppo, fatale, nel giugno 2021. L’altro è legato al nome e all’infaticabile impegno nel volontariato di Ivo Cortonesi, ideatore del memorial, stroncato da un malore nel 2022, poco prima che potesse vedere realizzato il suo progetto. Ma da queste mancanze, con grande forza d’animo, le famiglie Gattavecchi e Cortonesi, traggono anche l’energia per portare avanti il ricordo e una missione che hanno profondo valore sociale, sostenuti dai volontari, coordinati da Rita Dionori, e dalle istituzioni. I genitori di Yara decisero infatti di donare gli organi della ragazza, come atto d’amore nei confronti di altre persone in grave difficoltà. L’associazione dei donatori organi, rappresentata a Montepulciano da Cortonesi, si impegnò subito per evidenziare l’altissimo valore di esempio di questo gesto e così nacque il memorial, che giunge alla seconda edizione. In programma due giorni di sport, educazione e sensibilizzazione sulla problematica dei trapianti che si avvieranno stamattina, alle 11, all’Istituto Redi, dove la Nazionale Italiana Trapiantati incontrerà gli studenti. Nel pomeriggio si disputerà l’attesissimo triangolare di calcio, con la stessa rappresentativa azzurra, una formazione di Banca Tema (sponsor principale dell’iniziativa) e la squadra "Zoccolo Duro", composta per l’occasione da sostenitori dell’iniziativa. Particolarmente significativa la presenza di cittadini del territorio che hanno affrontato il percorso del trapianto e che daranno il calcio di inizio di ogni partita. La manifestazione continuerà domenica con la visita degli ospiti al Lago di Montepulciano.

Diego Mancuso