"Medioetruria, ok Creti. Ma ora il Comune operi contro l’isolamento"

Il consigliere comunale Pd, Luca Micheli (foto), interviene sull’Alta velocità: "Ho accolto con piacere la scelta della localizzazione a Creti, a soli 50 minuti dalla città, della stazione Medioetruria. Localizzazione fortemente sostenuta dal Pd di Siena che aveva con convinzione promosso e votato la mozione unanime del Consiglio comunale. Mi associo pertanto alle espressioni di consenso di tale scelta delle parti sociali e produttive della città e del sindaco". Ma poi: "Tuttavia chiedo all’amministrazione comunale di essere coerente e di spendersi per ogni iniziativa istituzionale, da qualsiasi parte politica sia promossa, volta a dotare la città di strumenti di programmazione per l’ammodernamento infrastrutturale. Il mese scorso una proposta del senatore Silvio Franceschelli, per finanziare la progettazione del raddoppio della Siena Poggibonsi, è stata bocciata in Senato dalle forze politiche di maggioranza che sostengono il Sindaco della nostra città". Infine l’annuncio: "Pertanto presenterò un’interrogazione in Consiglio per capire se c’erano state da parte del sindaco interlocuzioni sulla proposta, come e se intende supportare tali iniziative in futuro".