Medicina di laboratorio. Dipartimento interaziendale nell’area vasta Sud est

Prime mosse dell’Asl Toscana Sud Est per la messa a terra del progetto, previsto da una delibera della Regione Toscana del luglio scorso, relativo alla realizzazione di un Dipartimento interaziendale della Medicina di laboratorio in ogni area vasta della Toscana. Le funzioni che deve svolgere quest’ultimo? Di "coordinamento e programmazione" con l’obiettivo di orientare l’attività delle aziende dell’area vasta appunto "per creare sinergie e rendere il sistema più efficiente". Il compito sarà di individuare strategie comuni "per la profilazione strutturale dei laboratori in modo da concentrare gli esami meno numerosi su un’unica struttura". Un’azione che dovrà essere programmata e strutturata in modo da diminuire il fabbisogno di area vasta di noleggi comnplessivi di attrezzature. Sarà inoltre possibile definire un modello per la diagnostica negli ospedali di piccole dimensioni individuando al contempo percorsi assistenziali maggiormente impegnativi dal punto di vista organizzativo, integrandoli fra le varie Aziende e sui quali intervenire con una formazione mirata ai clinici per la riduzione della inappropriatezza nella prescrizione diagnostica. Funzioni, quelle del Dipartimento interaziendale della Medicina di laboratorio, che non incidono su quelle gestionali ed organizzative di competenza della singole Aziende. Sarà l’assemblea a proporre il coordinatore. Il direttore generale Torre ha nominato, per farne parte, Agostino Ognibene, direttore del Dipartimento medicina di laboratorio e trasfusionale, e Daniela Cardelli, direttrice del Dipartimento professioni tecnico sanitarie.

Nominato anche il sostituto dorettore dell’Uoc Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza-So Montepulciano: si tratta di Francesco Palumbo che già svolge questo ruolo ad Abbadia San Salvatore, oltre ad essere coordinatore telemedicina e teleconsulto dei piccoli ospedali. L’incarico scatta dal 16 marzo e durerà 15 mesi.

La.Valde.