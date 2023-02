Medici e infermieri in concerto nell’auditorium di Campostaggia. È avvenuto l’altro ieri in occasione del programma di iniziative della Giornata mondiale del Malato che si sono svolte anche nel presidio ospedaliero di Campostaggia. Da qualche tempo si è formata in Valdelsa la Usl band e anche in questa circostanza i professionisti che compongono l’ensemble hanno voluto offrire il loro contributo in senso artistico, proponendo il loro apprezzato repertorio musicale davanti al pubblico. Sul palco, Cinzia Cappelletti (voce), Vincenzo Chimenti (contrabbasso), Roberto Coppini (batteria), Giancarlo De Luca (chitarra elettrica), Claudia Morelli (cantante), Pietro Morreale (tromba), Treves Mugnaini (billocco), Edy Santinelli (cantante), Fabio Spinuzza (tastiere). Applausi per un gruppo che ha saputo regalare emozioni.