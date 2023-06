Medici di base ‘Doctolib’ Una piattaforma on line ha riunito tutti i dottori

Non è una rivoluzione perché nel sistema dei medici di famiglia niente è sovvertito, ma l’attivazione della piattaforma on line ‘Doctolib’ decisa dal Centro Medico Arnolfo di Colle, il poliambulatorio di via Masson dove gli studi di tutti i medici di base colligiani sono riuniti in un’unica struttura, è una potente spinta al miglioramento dell’accesso all’assistenza sanitaria. Permettendo di prenotare visite, modificare o cancellare appuntamenti, visionare esami, richiedere ricette e altro 24 ore su 24, inoltre, la app scaricabile dal sito internet doctolib.it dota i medici di uno strumento tecnologico importante per esercitare in maniera più efficace il loro ruolo e seguire meglio i propri pazienti. "La scelta del Centro Medico Arnolfo di mettere questo servizio a disposizione dei pazienti – afferma il dottor Maurizio Pozzi, presidente della Cooperativa Medici 2000 – è la riprova di come, facendo squadra e senza alcun aggravio per le casse pubbliche, i medici di famiglia possono fornire più servizi e di migliore qualità ai cittadini. Doctolib non toglie nulla a chi preferisce usare i canali tradizionali per comunicare con noi, ma permette a chi la usa una maggiore flessibilità e praticità. Infine, queste strutture informatiche permettono ai medici di utilizzare il loro tempo in effettiva pratica medica, minimizzando quello che devono impiegare in attività amministrative e burocratiche: una soluzione, insomma, dalla quale guadagnano tutti".

"Questi servizi sono molto utili anche per coloro che si occupano della salute dei loro cari più anziani – commenta il sindaco Alessandro Donati, testimonial d’eccezione dell’iniziativa –. Figli e parenti hanno infatti la possibilità di gestire più facilmente la salute dei loro cari, organizzando al meglio i propri impegni quotidiani senza doversi sottoporre a lunghe attese al telefono o in ambulatorio. Con un risparmio in termini di tempo ma anche di spostamenti, e quindi di impatto ambientale. Per i professionisti della struttura, inoltre, questi strumenti digitali permettono di avere maggiore tempo da dedicare ai pazienti, dall’ascolto delle loro esigenze, alla cura, fino alla definizione di percorsi di prevenzione. Il tutto per offrire servizi sanitari sempre più efficienti".