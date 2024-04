"Mediazione per l'unità: nuovo gruppo di lavoro per il Pd Siena"

Prove di mediazione, o primo passo per una tregua in casa Pd Siena? Oggi si insedia un gruppo di lavoro costituito dal commissario del Pd comunale, Marco Sarracino. Un tentativo di superare le fratture tra la maggioranza degli iscritti e i firmatari del ’documento dei 25’, che contestavano la nomina del ’kommissario’. Sarracino ha messo dentro tutte le anime del Pd di Siena, compreso Guido Leoncini, il segretario non eletto, in nome del quale è scoppiata la frattura. Leoncini ha accettato la nomina, bisognerà vedere cosa farà Giulia Mazzarelli, capogruppo in consiglio comunale.

"Come annunciato all’ultima assemblea degli iscritti -è scritto nella nota di Sarracino - ho costituito un gruppo di lavoro per supportare l’unione comunale del Pd Siena nella sfide che ci attendono, a partire da quella delle elezioni europee. Ne faranno parte Giulia Periccioli, Rossana Salluce, Giovanbattista Zona, Livia Gabricci, Maria Elena Nepi, Andrea Sbardellati, Guido Leoncini, Sandro Vannini, Vareno Cucini e per funzione Eleonora Serra in rappresentanza dei Giovani Democratici, Lanfranco Perrone in qualità di tesoriere, Giulia Mazzarelli come capogruppo in consiglio comunale. Lavoreremo duramente per rinnovare radicalmente il partito e scrivere una nuova storia per Siena. Il gruppo di lavoro si insedierà già oggi".