Maxi investimento da 15 milioni. Dea Capital scommette su Opera

Si rafforza la partnership tra DeA Capital Alternative Funds SGR, società del Gruppo DeA Capital, e Gruppo Costa Edutainment, che gestisce l’Acquario di Genova, con una nuova operazione finanziaria attraverso il fondo di investimento Flexible Capital. L’investimento prevede un’ulteriore iniezione di liquidità di 15 milioni a fronte di un incremento della partecipazione detenuta da DeA Capital di un 8% che così raggiunge complessivamente il 18% delle azioni di Costa Edutainment. DeA Capital Alternative Funds Sgr S.p.A è controllata al 100% da DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini.

Alla guida dei due gruppi rimarrà Giuseppe Costa in qualità di presidente. "L’operazione ha l’obiettivo di sviluppare l’integrazione industriale tra i gruppi Costa Edutainment e Opera Laboratori mirata a consolidare la leadership in Italia nel settore edutainment e nella gestione e valorizzazione dei beni culturali italiani – spiega una nota di Costa Edutainment –. Nell’operazione di riassetto, il gruppo Costa Edutainment ha completato l’acquisizione del 100% del tour operator C-Way, fino ad oggi detenuto al 50% da Costa Edutainment e al 50% da Opera20, e ha inoltre ottenuto la possibilità di entrare nel capitale sociale di Opera Laboratori".

Il gruppo Opera, attraverso la capogruppo Opera 20 e la controllata Opera Laboratori, gestisce tutti i servizi aggiuntivi di oltre sessanta realtà culturali italiane tra cui: gli Uffizi, la Galleria dell’Accademia di Firenze, i Musei del Bargello, il Parco Archeologico di Pompei ed Ercolano, la Reggia di Caserta, il Complesso del Duomo di Siena, Villa Giulia a Roma, la Pinacoteca di Brera, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, le Sinagoghe e il Musei ebraici di Firenze e Siena oltre al Ghetto, al Museo Ebraico e alle cinque sinagoghe di Venezia.

Opera Laboratori in oltre 40 anni ha maturato una specifica esperienza nella manutenzione, nel restauro e nell’allestimento di arazzi, abiti e tappezzerie storiche, senza contare la realizzazione di centinaia di mostre e oltre mille allestimenti nei più illustri musei e siti italiani ma anche nel resto d’Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Cina e in Giappone. Opera, che oggi conta 800 dipendenti e un fatturato di circa 60 milioni di euro, è anche proprietaria della casa editrice Sillabe, specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di libri d’arte e merchandising.