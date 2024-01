Matteo Fabbrini, giovane talento. Dal clarinetto alla fiction tv ’Doc’

Fin da piccolo nelle vene di Matteo Fabbrini, giovane clarinettista di Abbadia San Salvatore, scorre la musica, è un fatto di sangue. Ha provato tante emozioni, mancava quella televisiva. Arriva domani sera nel corso della terza puntata della fiction "Doc - Nelle tue mani" con Luca Argentero, in onda domani sera su Rai 1.

"E’ stata una bella emozione, una bella esperienza - dice Matteo - vissuta grazie alla mia appartenenza (è entrato dopo un’audizione sostenuta nel 2021 n.d.r.). all’Orchestra Giovanile di Roma".

Lungo il suo curriculum che lo ha visto impegnato come primo clarinetto in numerosi concerti eseguiti in prestigiosi Teatri italiani. "Occorre - dice ancora Matteo Fabbrini - tanto impegno, molto sacrificio. Lo strumento lo devi suonare almeno due ore al giorno. Prepararsi al meglio senza tralasciare anche gli studi universitari. Come nasce la mia passione per il clarinetto? Da mio padre. Ero piccolo e lui si dilettava con questo strumento. Mi sono innamorato del clarinetto, avevo appena otto anni quando ho iniziato a suonarlo".

Tre anni dopo l’inizio da ’appassionato’ il via agli studi musicali. Oggi Matteo è iscritto all’ultimo anno del Biennio di Clarinetto presso il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, sotto la guida del professor Simone Valacchi. Presto sarà Maestro di musica, un altro passo avanti per puntare a crescere ulteriormente.

Giovane ma con tanta esperienza acquisita. Grazie al suo ingresso nell’Orchestra Giovanile di Roma (composta da quaranta elementi) ha partecipato a concerti tenutisi nell’Aula Magna dell’Università ’La Sapienza’ di Roma nel 2021, al Teatro ’Lyrick’ di Assisi, al Teatro ’Vascello’ e al Teatro ’Ghione’ di Roma al "Teatro dell’Opera" di Roma. Qui proprio in occasione della registrazione della puntata della fiction. Matteo suona attualmente anche nell’Orchestra Giovanile ’Vivace’ di Grosseto ed è Primo Clarinetto dell’Orchestra "Rinaldo Franci".

Non ha dimenticato il suo paese, Abbadia San Salvatore, dove vive la sua famiglia e dove Matteo non manca di apportare il suo contributo da musicista. Fa parte, fin dalla sua fondazione che risale al 2019, dell’Orchestra della Miniera di Abbadia San Salvatore.