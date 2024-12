Matilde Sacconi: dalla Generazione Z al successo con Matimisù Cake Lab

"Sono Matilde e faccio parte della cosiddetta Generazione Z: ho due lauree che non mi servono per il mio lavoro. Ho aperto a maggio 2022 la mia azienda di cake design!"

Così si presenta al suo pubblico Matilde Sacconi, senese che ad Ambra ha aperto la sua originale e creativa attività "Matimisù Cake Lab". L’abbiamo contattata proprio per il suo estro che mette insieme impresa e fantasia. "Il mio obiettivo é quello di creare un connubio tra la bellezza conferita dal cake design e l’autenticità dei sapori artigianali. – esordisce Matilde - e con le mie torte sogno di poter festeggiare insieme alle persone tutti i loro momenti più importanti. Il mio é un laboratorio artigianale di pasticceria fresca in particolare di cake design, dove preparo principalmente torte scenografiche per eventi. Da cake designer il mio obiettivo é quello di creare un connubio tra gusto ed estetica e quindi quello di mantenere i sapori autentici dell’artigianato contemporaneamente alla bellezza del prodotto".

Il suo percorso?

"Mi sono laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie a Firenze. Seppur la mia passione per la pasticceria, e la cucina in generale, ci sia sempre stata, ha sicuramente preso avvento in modo potente durante gli anni universitari. Da li, la voglia di trasformarlo – prosegue Matilde - in un lavoro é diventata sempre più profonda tanto da spingermi ad aprire una IAD - Impresa Alimentare Domestica - dove lavoravo esclusivamente su prenotazione. Dopo meno di 2 anni grazie alla grande richiesta di lavoro ho deciso di trasferirmi in un laboratorio in strada per poter avere lo spazio necessario per elaborare gli ordini personalizzati dei miei clienti ed anche un piccolo negozio per la vendita diretta".

Dimostra una grande originalità...

"Il mio é un lavoro particolare e soprattutto dinamico e artistico: ogni luogo, oggetto, viaggio, paesaggio può essere fonte di ispirazione per nuove creazioni! È un po’ come paragonare una torta ancora da decorare ad una tela bianca sulla quale puoi esprimere tutto te stesso e soprattutto i desideri dei clienti. Con loro ho un rapporto diretto. Questo perché essendo, per ora, da sola a gestire tutto - dalla comunicazione alla produzione - sono io che parlo direttamente con loro. Mi piace sapere che evento festeggiano, che cosa desiderano, come si immaginano la loro torta per creare qualcosa che si avvicina il più possibile alla loro idea. Con molti di loro ho un bellissimo rapporto, alcuni sono diventati amici, altri so che saranno entusiasti delle mie idee e proposte come se fossero le loro! Sono molto grata alle persone che stanno sostenendo il mio sogno!"

Guardando al futuro quale altri traguardi vorrebbe raggiungere?

"Il mio motto è ’Always Dream Big’ - conclude Matilde - quindi se parliamo di sognare in grande, mi piacerebbe poter espandere sempre di più la mia azienda. Questo implica sicuramente un obiettivo tanto bello quanto difficile da raggiungere: non essere sola ma trovare qualcuno che possa affiancarmi, che abbia la mia stessa passione e con cui possa condividere il mio piccolo grande progetto!"

Massimo Biliorsi