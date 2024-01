Matilde è la prima nata Campostaggia in rosa

Anche l’ospedale di Campostaggia ha avuto la sua nascita in coincidenza del Capodanno. Alle 23,22 del 1 gennaio 2024 è venuta alla luce Matilde. La piccola, del peso di tre chili e duecento grammi, è la figlia di una coppia che risiede a Casole d’Elsa: genitori raggianti, come si può capire, per il felice evento nel giorno inaugurale dell’anno. Un bellissimo fiocco rosa, dunque, all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale valdelsano, grazie al prezioso lavoro del personale in tutti i suoi componenti. Il primo nato in assoluto in tutta la provincia provincia di Siena, Andrea: il vagito alle 3,06 alle Scotte. Il padiglione di Campostaggia ha visto nel corso del 2023 la nascita di 555 bambini secondo i dati diffusi in questi giorni, relativi proprio al consuntivo nell’arco dei dodici mesi, da parte della Azienda Usl Toscana Sudest. Nel territorio della Valdelsa l’ultima piccola che è venuta al mondo nell’anno che da pochissimo è andato in archivio, è Dalia, nata all’ospedale di Campostaggia la sera di venerdì 29 dicembre, per la precisione alle ore 20,11. Dalia è una splendida bambina del peso di tre chili e 830 grammi.

Paolo Bartalini