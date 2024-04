Sospresi a bruciare materassi. Denunciati per reati ambientali

Chianciano, 3 novembre 2017 - SONO stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena per getto pericoloso di cose e smaltimento di rifiuti illecito tre cittadini tunisini residenti in Italia, che due giorni fa nel comune di Chianciano Terme lungo la strada della Chiana, in un podere privato non recintato, stavano dando alle fiamme dei materassi e alcuni oggetti, tra cui dei barattoli vuoti che in origine contenevano vernice. I tre sono stati sorpresi dai militari della locale Stazione Carabinieri a cui si sono aggiunti i colleghi della Stazione Carabinieri Forestali di Chiusi. Si tratta di C.M.A di 29 anni, C.B. di 19 anni e J.B. di 40 anni e sono residenti in Valdichiana ed uno a Perugia. L’intervento delle forze dell’ordine è stato provvidenziale per evitare danni ambientali ancora maggiori e grazie alla tempestività si è potuto anche rintracciare subito i responsabili del gesto. Forse era intensione dei 3 tunisini disfarsi di alcuni oggetti che loro ritenevano non più utili, senza però valutare le pericolose conseguenze che avrebbe potuto avere. All’arrivo dei Carabinieri si sono trovati di fronte ad una scena da discarica abusiva proprio al fianco di un cassonetto.

Materassi, televisori e forse anche lastre in fibrocemento che avevano provocato un denso ed intenso fumo, per uno scenario che richiamava purtroppo territori come quelli della terra dei fuochi. Di tutto questo ora dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria.

Continuano comunque in tutta l’area i controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia di Montepulciano e di quelli delle locali Stazioni Forestali nel settore ambientale per evitare che un episodio isolato possa incoraggiare altri gesti d’inciviltà. Il reato è avvenuto all’altezza della località Fonteleccino.

Anna Duchini