Matematica, sarà il mio mestiere!. Dalla scuola al lavoro dei sogni

Elena Gorelli è una ragazza che ha studiato nella nostra scuola e che adesso è impiegata in una azienda che si occupa di ricerca su gravi malattie, ed è arrivata a fare questo lavoro grazie alla matematica, materia che le è sempre piaciuta; le piaceva così tanto che pensava di fare da grande l’insegnante di matematica, e per questo ha studiato fino alla Laurea Triennale. Successivamente però ha cambiato idea e ha deciso di proseguire i suoi studi laureandosi in Applied Mathematics. La abbiamo intervistata per capire meglio come noi ragazzi delle Gen. Z possiamo pensare al nostro futuro.

Perché hai cambiato percorso e, nel farlo, hai incontrato qualche difficoltà?

"Ho cambiato perché ho capito che i miei interessi andavano verso qualcosa di diverso, mi interessava applicare a qualcosa di concreto e utile ciò che avevo studiato e sì, la matematica è davvero utile a tante cose! Non ho trovato particolari difficoltà perché fin dal Liceo mi sono applicata a tutte le discipline con passione ed impegno, anche se non tutte mi piacevano o mi riuscivano bene, quindi ero pronta ad affrontare ogni tipo di studio".

Di cosa ti occupi attualmente?

"Mi occupo di scrivere codici di programmazione per l’analisi di dati clinici al fine di trovare possibili farmaci per la cura di malattie oncologiche.Mi arrivano molti dati e io devo renderli fruibili a tutti coloro che dovranno lavorarci per trovare cure efficaci. Affianco al mio lavoro lo studio per un Dottorato di Ricerca".

Ci sono degli aspetti negativi in questo lavoro?

"Sì, purtroppo penso spesso che dietro a quei numeri ci sono delle persone malate, che hanno bisogno subito di un aiuto, ma purtroppo anche se in tutto il mondo si lavora tanto, non sono ricerche veloci".

L’IA ti potrebbe “togliere il lavoro”?

"In realtà potrebbe essermi di aiuto e in parte la sto già utilizzando: credo comunque che l’intuizione umana sarà sempre indispensabile, così come la passione e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi".

Un lavoro così importante lascia del tempo libero?

"Certamente, anzi, da un certo punto di vista sono più libera adesso di quando studiavo, perché quando c’erano gli esami studiavo tutti i giorni. Adesso ho degli orari regolari e il fine settimana sono libera, anche se in certi periodi di maggior lavoro faccio degli straordinari".

Per concludere abbiamo chiesto un ultimo consiglio per affrontare meglio il nostro percorso di studio, ed Elena ci ha detto semplicemente di seguire con impegno e passione i nostri interessi, senza spaventarsi delle difficoltà.