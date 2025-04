Masterplan delle Scotte. Due palazzine da 71 milioni

Dopo l’edificio volàno - con edificazione in corso e completamento entro giugno 2026 –, saranno le due nuove palazzine degli ambulatori e dei laboratori, le prossime realizzazioni ex novo previste dal masterplan di ampliamento delle Scotte. Sono stati consegnati all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese i progetti di fattibilità tecnico-economica per il nuovo edificio laboratori e per il nuovo edificio ambulatori, comprensivi della nuova viabilità e dei nuovi parcheggi previsti nelle due aree.

Il quadro economico stimato di questi due interventi è di 21.601.151,46 euro per la palazzina dei laboratori e di 49.501.428,54 euro per la palazzina ambulatoriale, comprensivo di nuova viabilità e parcheggi, per un intervento economico complessivo pari a 71.102.580 euro.

I due interventi rientrano nella programmazione prevista nel “Piano di riordino e sviluppo – Master Plan” approvato dall’Aou Senese nel marzo del 2023 e nel ’Protocollo d’intesa interistituzionale per la realizzazione degli interventi di riqualificazione strutturale e tecnologica del piano di riordino e sviluppo 2030 dell’Aou Senese’.

"La realizzazione dei due nuovi edifici, per ambulatori e laboratori, insieme a quella del nuovo edificio volano attualmente in corso – sottolinea il direttore generale Antonio Barretta – risultano necessari per consentire di avviare i lavori di adeguamento antisismico ed antincendio dei lotti esistenti del complesso ospedaliero, considerato che, una volta ultimati, questi edifici consentiranno l’allocazione di funzioni fondamentali, in modo da non interrompere l’attività sanitaria durante i lavori".

Per l’acquisizione di pareri e nulla osta finalizzati al conseguimento dei necessari titoli abilitativi, l’Aou Senese ha convocato le Conferenze dei Servizi decisorie. A seguito della conclusione del processo autorizzativo da parte degli Enti preposti, è prevista la chiusura di verifica e validazione dei progetti, con conseguente approvazione dei progetti da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

La stima, sulla base della programmazione effettuata, a seguito dello svolgimento delle Conferenze dei Servizi, alla conclusione del processo di verifica e alla validazione dei progetti, prevede che si potrà procedere all’indizione delle gare in oggetto già a partire dal mese di ottobre 2025.