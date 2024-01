Master ’Bioinformatica e data science’. Aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni, fino al primo marzo, al master in ’Bioinformatica e data science’ dell’Università di Siena, alla quarta edizione. Per iscriversi al master, di secondo livello e annuale, occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale. Il master è strutturato in modo da consentire anche a chi già lavora di partecipare, con didattica ed esami a distanza. Il corso nasce per formare una figura professionale molto richiesta e fornisce competenze multidisciplinari, con un taglio applicativo, un periodo lungo di tirocinio in imprese o in laboratori di ricerca. Il master prevede 6 mesi di formazione a distanza, seguiti dai 6 agli 8 mesi di tirocinio. Sono 25 i posti a disposizione; il costo di iscrizione è 3mila euro e sono disponibili borse di studio dell’Inps per dipendenti della pubblica amministrazione. Il progetto è sviluppato con gli altri atenei toscani e CNR di Pisa.