Massimo Fineschi è il direttore. Promotore della rete tra le aziende

Il dottor Massimo Fineschi, cardiologo interventista, è facente funzione di direttore della Unità operativa complessa Cardiologia Interventistica, all’interno del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare diretto dalla professoressa Serafina Valente.

Dopo aver ricoperto per quattro anni il ruolo di delegato regionale, è stato recentemente eletto nel Consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Cardiologia Invasiva (GISE). Il dottor Fineschi (nella foto) è inoltre membro della Commissione per l’assegnazione di grant per la Fellowship della Società Europea di interventistica coronarica (EAPCI) per il biennio 2022-2024.

Ha contribuito allo sviluppo del percorso interaziendale per il trattamento transcatetere delle patologie valvolari che coinvolge tutta l’Area vasta Toscana Sud Est, garantendo una crescita professionale per tutti gli operatori coinvolti. Questa importante collaborazione di area vasta consente di offrire a tutti i pazienti, ovunque siano residenti, un trattamento tempestivo e appropriato delle loro patologie con ottimi dati di outcome.

E’ inoltre tra i primi in Italia ad aver sviluppato l’impiego delle tecnologie di imaging endoluminale coronarico e di studio invasivo della fisiologia coronarica, offrendo la possibilità di formazione per colleghi provenienti da molti centri italiani.