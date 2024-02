Masi: "Chiarezza su Marciano e area Gsk"

La questione degli interventi nell’area Gsk e il rapporto con il quartiere di Marciano è al centro di un’interrogazione di Alessandro Masi, Pd, il quale cita i volantini relativi alla preoccupazione per la possibile apertura di un varco pedonale da via Strozzi all’area dell’azienda farmaceutica.

Per Masi "questa prospettiva potrebbe influire sulla sicurezza della zona del boschetto, riqualificata di recente e luogo di gioco per i bambini e di incontro per le famiglie, e anche con la fermata dell’autobus". Per questo si chiede all’amministrazione "di conoscere se effettivamente sia in corso da parte del Comune la valutazione dell’apertura di un varco di accesso (forse pedonale) in cima a via Strozzi verso il Centro ricerche, con la realizzazione di un piccolo parcheggio nella parte alta e, in caso positivo, se siano state considerate tutte le conseguenze per il delicato equilibrio di questa zona e quartiere in termini di traffico, posteggi, sicurezza e servizi". Il tema, oltre che per l’interrogazione, sarà prossimamente al centro anche del voto sull’apposita variante.

A quanto trapela, nessun varco (né pedonale, né per mezzi) è in programma sul versante via Strozzi. Qui dovrebbe semmai essere ampliato lo spazio di manovra per gli autobus e per il parcheggio pubblico. Ma non è previsto un accesso alla nuova area di sosta di Gsk, cui sarà possibile accedere dalla consueta viabilità interna.