Martedì grasso. Festa di Carnevale in piazza del Campo

Il 13 febbraio, ’martedì grasso’, tornerà il Carnevale per i bambini in Piazza del Campo. Un pomeriggio dedicato ai più piccoli, con musica, baby dance, animatori mascherati e trampolieri che dalle 16 alle 20 vivacizzeranno il cuore del centro storico senese. Oltre all’animazione con bolle giganti, ci saranno anche postazioni con giochi di una volta in legno. Quella del 13 febbraio sarà dunque una nuova occasione per ritrovarsi in Piazza, festeggiando in maschera. L’amministrazione comunale ringrazia Conad che fornirà succhi di frutta per il pomeriggio in piazza.