Marri Mignanelli e lo Straordinario del 1902

Sarà la prima a far sventolare le bandiere. Come tradizione aspettiamo il Valdimontone. Siamo a ottobre quindi un po’ presto ma onoriamo il Capitano Lattanzio Marri Mignanelli. Prende il comando per la carriera del 4 luglio 1889, dopo che il vittorioso Silvio Bellaccini si era fatto da parte. E qui comincia la sua lunga avventura in piazza: diciamo che cerca spesso il successo anche con raffinata volontà, sempre con toni bassi ma con una volontà che possiamo definire incrollabile. Passa l’avvento del nuovo secolo e al terzo palio del novecento, quello dello Straordinario del 28 settembre 1902 arriva finalmente al successo, ripagando tanti anni di attesa. Si corre per il XIII Congresso della Società Dante Alighieri e questa volta il Marri Mignanelli adopera tutte le sue conoscenze per avere Picino, fantino fortemente emergente. La corsa questa volta si mostra benevola al Valdimontone che scatta in testa mentre la Pantera si adopera affinché la Torre, altra grande favorita, rimanga indietro. Con la vittoria del primo Straordinario del novecento, ecco che questo Capitano può lasciare la carica: ormai era nella storia e oggi, a più di cento anni, siamo infatti a ricordarlo.

Massimo Biliorsi