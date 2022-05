Mark Zuckerberg a Siena, la foto corre sul web

Articolo : Otto super vip mondiali visti in Toscana: non resistono al fascino di questa terra

Siena, 2 maggio 2022 - Una passeggiata in centro in tenuta sportiva e occhiali da sole. Ma all'occhio attento di un cittadino non è sfuggito il passaggio di Mark Zuckerberg dai vicoli di Siena. Uno scatto e subito la notizia è apparsa on line, sul sito "Siena news" e rimbalzata sui social network. Sembra davvero che il fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta ieri, domenica primo maggio, sia passato in compagnia della moglie Priscilla Chan, proprio in via Banchi di sopra.

Nella foto, scattata da Francesco Magi, Zuckerberg guarda dritto l'obiettivo. Ma resta l'interrogativo: gita d'affari o semplicemente di piacere per l'imprenditore statunitense tra i più noti al mondo? La notizia ha fatto discutere e on line c'è già chi dà per sicuro che l'uomo d'affari si tratterrà in Toscana.