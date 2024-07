Marika Carcagni hairstylist di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser La hairstylist Marika Carcagnì cura il look di celebrità alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Villa La Ferdinanda. La professionista di Poggibonsi si prepara per nuove esperienze nel settore dell'immagine per le personalità da red carpet.