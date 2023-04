Marignani: "Ecco perché votare Pacciani"

"Perchè votare Sena Civitas e Fabio Pacciani sindaco?". Lo spiega Claudio Marignani dell’omonima associazione: "A sinistra c’è una candidatura referenziata nel sociale, per cercare di nascondere una mancanza di compattezza e una storia costellata di “colpe politiche” che hanno portato al disastro economico delle maggiori istituzioni cittadine; a destra dopo cinque anni di appoggio al sindaco De Mossi, con continuità di gestione, metodi e in parte nomine di persone del vecchio potere, si è poi pasticciato per trovare rifugio con altra referenziata candidatura". Marignani evidenzia quindi "un gruppo di liste sostenute da De Mossi con candidato a sindaco Castagnini, capeggiato da persone sempre al potere, prima a sinistra, poi a destra; infine un imprenditore di successo, che si è ritrovato solo".

La riflessione continua: "Il vero tema è come risollevare Siena dalla decadenza. La prima cosa da fare è rimettere in moto l’amministrazione comunale collocando le persone meritorie al posto giusto. La seconda è ricreare un rapporto fra istituzioni pubbliche e poi fra istituzioni pubbliche e istituzioni private. Un terzo passaggio è dialogare con i comuni contermini, con la Regione e con il Governo senza sotterfugi o scambi di favori politici: tutto va fatto nel solo interesse della comunità amministrata. Quarto utilizzare le competenze e le professionalità di Siena con un rinnovamento effettivo della classe dirigente". Infine la conclusione: "Per questo Sena Civitas appoggia il candidato a sindaco Fabio Pacciani. Un candidato che non ha mai avuto incarichi dalla politica o tessere; una persona libera che non deve dire grazie a nessuno e che può dialogare con tutti nell’interesse di Siena, perché appoggiato da liste esclusivamente civiche".