Margherita Ferretti e Riccardo Landi. Giovani tennisti tra i big dello sport

Se Torino in questi giorni è la capitale del tennis mondiale grazie alle Atp Finals, il "torneo dei maestri" dove i migliori giocatori al mondo si sfidano per l’ambito titolo, a poca distanza ci sono dei giovani tennisti che sognano di ripercorrere il cammino dei "big". Si tiene il Master finale del circuito Junior Next Gen 2024, evento a cui partecipano le migliori promesse del tennis. Tra questi c’è anche la Valdichiana grazie a due giovani tennisti che da tempo stanno facendo parlare per risultati e talento: Margherita Ferretti di Chiusi e Riccardo Landi di Montepulciano Stazione. Entrambi giocano per il Tc Sinalunga ed a Torino sono accompagnati da uno dei tecnici del circolo, Diego Alvarez, è stato un giocatore professionista e ottimo allenatore. Tutti e due under 14, Ferretti oggi disputerà la finalissima dopo che ieri a Rivoli ha vinto la semifinale, nella terra rossa, per 64 76 nella sfida con Camilla Fabbri. Manca un solo passo per vincere il Master e di fronte avrà una giovane tennista (e amica) che conosce bene, Virginia Zema con cui ha giocato insieme il doppio ai campionati italiani. Il cammino di Riccardo si è interrotto prima ma può comunque ritenersi soddisfatto per quanto fatto fino ad ora, e, in questa fase, più che i risultati conta la crescita. Il Tc Sinalunga, intanto, si "coccola" due dei più brillanti gioielli del proprio vivaio. "Sono due ottimi ragazzi - spiega Diego Alvarez - Riccardo ha un fisico possente, tira palle pesanti. Margherita ha tante soluzioni per il suo gioco che si sviluppa in pochi scambi". Sono teen-ager ma con una routine da grandi: si allenano pressappoco tutti i giorni, escono da scuola (Riccardo frequenta il liceo a Montepulciano e Margherita a Città della Pieve) e scendono in campo. Ma gli allenamenti di oggi potranno essere le gioie di domani.

Luca Stefanucci