’Mare Bus’ Tiemme da Siena, Poggibonsi e Chianciano al via

Da oggi partenza ufficiale per i Mare Bus di Tiemme da Siena, Poggibonsi e Chianciano Terme verso le più importanti località della costa tirrenica. Il servizio sarà attivo tutti i giorni su prenotazione al sito https:www.tiemmespa.iti-nostri-servizilineemare. Linea M1 verso Principina, Marina e Castiglione: da Poggibonsi (ore 7), Colle (7.10) e Siena (7.35 stazione, via Tozzi 7.50, Colonna San Marco 7.54). Linea M2 per Follonica e Piombino da Siena (7.35 stazione, 7.50 via Tozzi, 7.54 Colonna San Marco). Linea M4 per Marina, Castiglione e Follonica da Chianciano (6.40).